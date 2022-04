Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat, marti, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, propunandu-i din nou sa accepte un summit pentru incheierea conflictului militar din Ucraina. „Presedintele Erdogan a propus continuarea actiunilor in Formatul Istanbul la nivel de lideri, un prag crucial in negocierile Rusia-Ucraina. Vrem continuarea progreselor inregistrate in discutiile de la Istanbul”, a transmis Presedintia Turciei, potrivit cotidianului The Times of Israel. In cursul conversatiei telefonice, Recep Tayyip Erdogan a evidentiat importanta ajungerii la un armistitiu in Ucraina…