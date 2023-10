Stiri pe aceeasi tema

- Cum a fost expulzat din țara un tanar palestinian, adept Hamas, fost student la Alba Iulia: „Se afla in stadiu avansat al procesului de radicalizare” Cum a fost expulzat din țara un tanar palestinian, adept Hamas, fost student la Alba Iulia: „Se afla in stadiu avansat al procesului de radicalizare”…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au lansat rachete care au vizat mai multe orașe israeliene și Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv. La randul sau, Israelul au atacat din nou luni, dupa ce in noaptea de duminica spre…

- Hamas este cel mai mare din grupurile islamiste palestiniene. Numele sau este un acronim arab pentru Mișcarea de Rezistența Islamica, care a aparut in 1988, dupa inceputul primei intifade palestiniene, sau revolta, impotriva ocuparii de catre Israel a Cisiordaniei și a Fașiei Gaza. Conform statutului…

- Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand "pasi militari de anvergura", a anuntat duminica biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit DPA, relateaza agerpres.ro.Premierul Benjamin Netanyahu a…

- Update. „Suntem in razboi și vom caștiga”, a spus premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Inamicul nostru va plati un preț de un fel pe care nu l-a mai cunoscut pana acum”, a declarat Netanyahu intr-un discurs video. Update. Sute de locuitori din nord-estul Fașiei Gaza și-au parasit casele sambata…

- Un barbat despre care se crede ca este activistul chinez pentru drepturile omului Kwon Pyong a fost arestat in Coreea de Sud, dupa incercarea de a fugi din China cu un skijet. Barbatul ar fi avut probleme cu ski jet-ul in timp ce se apropia de orașul Incheon, transmite BBC.

- Pentru a-și exprima solidaritatea fața de Kashmirisul asuprit in India Jammu și Kashmir (IIOJK) asediate de decizia Indiei din 5 august 2019, un eveniment a avut loc la Ambasada Pakistanului, București cu ocazia Youm-e-Istehsal. Youm-e-Istehsal este o zi celebrata in Pakistan pe 5 august in fiecare…

- Presedintele Kais Saied, care a prezidat intalnirea, a declarat: ~Aceasta cifra este socanta si indica faptul ca Tunisia este vizata”. Saied a denuntat anul acesta imigratia fara acte din Africa sub-sahariana in tara sa, spunand in comentarii criticate de grupurile pentru drepturile omului ca aceasta…