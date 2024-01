Stiri pe aceeasi tema

- Protestele iau amploare. Daca intrarile in București și multe drumuri naționale sunt blocate de transportatori și fermieri, in București și oamenii care nu lucreaza in domeniu au ieșit in strada.Palatul Parlamentului e inconjurat de mașini care claxoneaza Nu se mai poate trai in țara asta,…

- Incident tragic in Dambovița. O femeie și-a gasit sfarșitul pe patul din camera de azil, dupa ce temperatura corpului a ajuns la 28 de grade. Aceasta a murit, in cele din urma, de frig. Poliția face o ancheta la fața locului in aceste momente.

- Incident ingrozitor in București. Un profesor a ajuns sa fie amenințat, dupa ce a intervenit intre doi elevi care se bateau. Profesorul de sport a avut intenția de ai calma pe cei doi elevi, insa a ajuns sa aiba probleme grave. Iata cum a reacționat Poliția Capitalei!

- Ministrul sud-african al transporturilor, care este femeie, a fost jefuita in timp ce se afla intr-o masina langa Johannesburg, iar garzile sale de corp au fost lasate fara arme, a anuntat marti politia, informeaza AFP și Agerpres.Sindisiwe Chikunga circula luni pe o mare artera rutiera de langa…

- Incident ingrozotior in București! O mașina de Poliție a nfost implicata intr-un accident rutier, duminica seara. Oamenii legii se aflau in misiune și aveau semnalele pornite, cand o șoferița a intrat in mașina pe care o conduceau. Autospeciala a fost distrusa complet, iar femeia a ajuns la spital.