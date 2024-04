Scene de groază în Parcul IOR din Bucureşti. Un bărbat de 40 ani a fost găsit spânzurat de un copac Trecatorii din Parcul IOR din Bucuresti au avut parte de un soc cand au descoperit cadavrul unui barbat. Oamenii au alertat imediat Politia. La locul indicat, forțele de ordine impreuna cu un echipaj de prim-ajutor au confirmat decesul unui barbat in varsta de 40 de ani. Un barbat s-a spanzurat in IOR Barbatul mort ar […] The post Scene de groaza in Parcul IOR din Bucuresti. Un barbat de 40 ani a fost gasit spanzurat de un copac first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

