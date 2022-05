Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bun fotbalist al Stelei in finala Cupei Campionilor, 0-4 cu AC Milan, a fost Daniel Minea! Era cel mai puțin cunoscut și cel care bifase doar 30 de minute in acea campanie de Cupa Campionilor Europeni, pana la confruntarea cu italienii. ...

- Fotbalistul dejean Ciprian Deac (36 de ani) a intrat in istoria fotbalului romanesc, dupa cucerirea celui de-al șaptelea titlu de campion al Romaniei – toate cu CFR Cluj . Experimentatul mijlocaș a intrat intr-o galerie selecta, alaturi de nume grele din istoria fotbalului romanesc, care au reușit…

- Azi, cu o zi inainte ca steliștii sa sarbatoareasca marea finala de Cupa Campionilor caștigata contra Barcelonei, GSP publica o analiza spectaculoasa a unui eveniment fundamental pentru fotbalul romanesc. Citește un episod special Istoria la raport, iar maine, pe 7 mai, urmarește siteul pentru noi episoade…

- ISTORIA LA RAPORT. Pițurca, desemnat de InStat drept cel mai bun fotbalist al returului semifinalei cu Anderlecht, rememoreaza pentru cititorii GSP atat meciul, cat mai ales contextul și secretul acelei performanțe unice. „Credeam ca avem șanse minime, dar am fost irezistibili”, spune Piți, care explica…

- ISTORIA LA RAPORT. Parametrii reușiți de atacantul Stelei in semifinala cu Anderlecht de acum 36 de ani, publicați de GSP in serialul Istoria la Raport, sunt superiori la toate capitolele celor doi atacanți din semifinala splendida de marți, de la Manchester: Benzema și Jesus au marcat și ei, ca și…

- Daca de numele Stelei se leaga amintiri frumoase pentru Poli la handbal, victorie in urma cu doua saptamani in campionat și caștigarea Cupei in martie 2019 chiar impotriva roș-albaștrilor, ca sa numin doar doua astfel de „bucurii”, iata ca miercuri seara, bucureștenii și-au luat revanșa. Vorbim de meciul…

- Tudorel Stoica, 67 de ani, glorie a Stelei, nu e de acord cu interzicerea promovarii CSA in Liga 1 la finalul sezonului din „B”. CONTEXT: CSA Steaua continua sa spere ca va putea promova la sfarșitul sezonului in Liga 1, in ciuda faptului ca regulamentul ii interzice acest lucru. ...

- Meciul pe care Potaissa Turda trebuia sa il dispute la Chiajna, contra Stelei, se va desfașura mult mai aproape, in sala „Radu Voina”, din Sighișoara. Aflata la 125 de km de Turda, sala din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!