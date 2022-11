EPILOG Banii publici în buzunarele familiei Rădulescu… 1 total views …cu ajutorul unor primari care se pare ca mai mult inventeaza lucrarile pentru societațile pe care aceasta le administreaza. Vedem cum, de ceva timp, mai mult primari PNL, dar și PSD, au chipurile de reabilitat școli, dispensare, sediile farmaciilor, sali de sport sau construiesc parcuri de joaca și toalete publice. Trebuie menționat ca primarii respectivi au deja 2 (doua) sau 3 (trei) mandate. Mai mult, lucrarile pe care „le caștiga” Lucian Radulescu, fratele președintelui Consiliului Județean Valcea și PSD Valcea, Constantin Radulescu, sunt de fapt cadou de la primari, pentru… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

