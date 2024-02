Primarul Craiovei: “Au fost finalizate lucrările la pasajul Electroputere” Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu a anunțat in stilul adoptat in ultima perioada, adica pe rețelele de socializare, finalizarea lucrarilor la pasajul Electroputere. “Au fost finalizate lucrarile la pasajul Electroputere. Proiectul a presupus lucrari de reabilitare a culeilor și a pilonilor, racordarea corespunzatoare la terenul existent și implementarea unei semnalizari corespunzatoare. De asemenea, am lucrat și la aspectul podului și la siguranța pietonilor, fiind montați stalpi de iluminat in stil clasic, iar bordurile ce delimiteaza calea de rulare de trotuar sunt unele mult mai inalte.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

