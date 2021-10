Probabil ca iarna lui 1916-1917 a fost una dintre cele mai infioratoare pe care acest neam a trait-o. Toata Valahia era ingropata, Dobrogea la fel, armata era praf, cu excepția catorva divizii din munți. Mai toți se inghesuiau in Moldova in speranța ca poate-poate se menține ființa statala. Ofițerii bajbaiau prin gari, prin sate, dezbracați in toiul iernii, soldații erau inghesuiți cate 35-40 intr-un bordei țaranesc, fara haine, fara mancare, fara nimic. In Dobrogea, prin 2016, a izbucnit holera, boala care facea prapad de secole prin Balcani. Dar in iarna de care vorbeam a dat tifosul exantematic,…