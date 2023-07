Stiri pe aceeasi tema

- District23 este conceptul creat de VEST FEST, imbrațișat de Flight Festival și Magnetic și care a luat naștere din dorința organizatorilor celor 3 festivaluri de a realiza un festival cu adevarat mare, in anul in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii. 5 scene cu artiști de renume internațional…

- Festivalul IntenCity, aflat acum la cea de-a doua ediție, aduce in Craiova artiști de renume din industria muzicala internaționala. Intregul eveniment va avea loc intre 30 iunie și 2 iulie pe Stadionul Ion Oblemenco și la Sala Polivalenta. In ultima seara a festivalului vom petrece pe ritmurile pop…

- Vara craiovenilor incepe cu o paranghelie de Zilele Craiovei. Iar acesta este doar inceputul, pentru ca tot in prima luna de vara va lua startul și Festivalul IntenCity, o alta distracție care inghite mulți bani din bugetul local. Cat ne costa Zilele Craiovei și cine va canta Orice ii poate lipsi Craiovei…

- SCMU Craiova – SCM Valcea este ultimul duel din acest sezon in Sala Polivalenta. Cele doua formatii din Oltenia se intalnesc in Banie, in fata fanilor craioveni, care isi doresc ca echipa favorita sa isi ia la revedere de la ei cu un succes. Meciul este programat vineri, de la ora 17.00 si va conta…

- Duminica, in Sala Polivalenta din Craiova a avut loc al doilea meci al seriei dintre BCM U Pitești și SCM Craiova, meci ce a facut parte din grupa 5-8. Piteștenii nu s-au putut baza nici in aceasta partida pe servicile celui mai bun marcator al sezonului, Nikola Jevtovic, dar nici pe cele ale lui Joshua…