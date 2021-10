Enayati Medical City: orașul medical ce pune la dispoziția pacientului vârstnic servicii medicale la standarde europene Dr Wargha Enayati, medic cardiolog: „Perioada aceasta grea lasa urme adanci asupra varstnicilor si bolnavilor cronici care nu isi gasesc locul in niciun spital de stat in acest moment sau in centre de ingrijire seniori. E nevoie de sprijin din partea sistemului privat pentru a degreva sistemul de stat de pacientii cronici care nu au unde sa mearga! In cadrul centrului integrat pentru varstnici avem Spitalul de Recuperare si Geriatrie cu servicii de spitalizare continua si de zi ce pot fi decontate si prin CNAS iar alaturi de centrul rezidental pentru seniori a fost creat astfel un ecosistem dedicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

