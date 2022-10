Stiri pe aceeasi tema

- Cine e favoritul la castigarea Balonului de Aur in 2022 este o intrebare la care specialistii au gasit deja raspunsul. Decernarea prestigiosului trofeu va avea loc pe 17 octombrie, la Paris. Casele de pariuri au ajuns sa ii ofere lui Karim Benzema o cota de 1.01 la adjudecarea ravnitului trofeu. Asta…

- Ucraina vrea sa organizeze CM-2030! Ucraina este aproape de a se alatura Spaniei si Portugaliei in oferta lor comuna de a gazdui Cupa Mondiala FIFA 2030, potrivit unui articol publicat luni de The Times. Luni, ziarul britanic The Times a dezvaluit ca Ucraina urmeaza sa se alature Spaniei si Portugaliei…

- Mircea Lucescu, aproape de a fi dat afara de la Dinamo Kiev. Fostul jucator al nationalei Ucrainei, Ivan Getsko, e de parere ca demiterea lui Mircea Lucescu este iminenta. Dinamo Kiev are un start dezastruos de sezon. A castigat un singur meci din cele 3 jucate pana acum. Fostul international ucrainean,…

- Cristiano Ronaldo urma sa incaseze un bonus colosal din partea celor de la Al-Hilal. Echipa din Arabia Saudita il platea regeste pe starul lusitan, insa transferul nu s-a materializat si atacantul a ramas la Manchester United pentru inca un sezon. Cristiano Ronaldo a primit o oferta din Golf, in perioada…

- Antrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a declarat duminica seara, 28 august, dupa infrangerea de pe teren propriu din campionat cu Dnipro, ca decizia sa nu se joace la Kiev, chiar și in contextul razboiului declanșat de Rusia, a fost „o mare greseala” a conducerii clubului. „Poate sa fie ultimul…

- Partida dintre Rukh Lviv și Metalist Harkiv din prima etapa a campionatului din Ucrainei s-a incheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1. Meciul care a inceput la ora 15:00 a fost intrerupt in mai multe randuri de alarmele aeriene, astfel ca duelul s-a incheiat abia la ora 19:30, relateaza Digisport…

- Meciul Rukh – Metalist, din prima liga ucraineana, a fost intrerupt, miercuri, dupa ce a inceput sa sune alarma aeriana. Partida a inceput la ora 15.00 si a fost intrerupta cu putin inainte de finalul primei reprize, la scorul de 1-1, potrivit informatiilor aparute in social media. Jucatorii s-au refugiat…

- Meciul Rukh – Metalist, din prima liga ucraineana, a fost intrerupt, miercuri, dupa ce a inceput sa sune alarma aeriana. Partida a inceput la ora 15.00 si a fost intrerupta cu putin inainte de finalul primei reprize, la scorul de 1-1, potrivit informatiilor aparute in social media. Jucatorii s-au refugiat…