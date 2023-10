Stiri pe aceeasi tema

- Tenorul Stefan von Korch a fost, in aceasta vara, mesager al muzicii clasice europene in China ca unic solist roman intr-un turneu de 27 de concerte si 48 de zile. Iar in curand, prin vocea sa, arii din opere si operete romanesti vor deveni cunoscute in Germania, in concertul DOR.

- Andra sustine miercuri, la Sala Palatului, superproductia artistica bazata pe muzica traditionala romaneasca "Traditional".Artista va fi acompaniata pe scena de Orchestra Fratilor Advahov, conform Agerpres. "Sunt mandra de faptul ca am reusit sa creez acest spectacol de succes si sper ca 'Traditional…

- ​​​​​​​Dupa ce a fost aclamat ca, unic solist roman, mesager al muzicii clasice europene in China, tenorul Stefan von Korch isi continua misiunea de promotor cultural, de data aceasta ca reprezentant al sclipitorului patrimoniu liric romanesc in Germania:

- O artista de la noi a ramas fara haine fix inainte de a intra pe scena. In urma cu cateva saptamani, Nicoleta Nuca se afla la Chișinau, in orașul sau natal, unde trebuia sa concerteze, insa s-a trezit fara ținuta, chiar inainte de canta.

Solistul va avea o aparitie de gala in concertul extraordinar DOR, programat pe 7 octombrie la Nuremberg

Artistul Umberto Tozzi este forțat sa iși suspende o parte dintre concertele din cadrul turneului mondial „Gloria Forever" 2023

Concerte in sali impresionante, experiente si intalniri de top – cam asa ar putea fi rezumata calatoria de pana acum a tenorului Ștefan von Korch pe taram asiatic: prezent in China ca unic solist roman in turneul Orchestrei spaniole Reino de Aragon, tenorul Stefan von Korch are parte de momente de care…

Stefan von Korch va fi singurul solist roman din turneul ce va reuni peste 60 de muzicieni sub bagheta reputatului dirijor Ricardo Casero