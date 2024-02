Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii au incercat sa-l atace pe Emmanuel Macron intrand intr-o expoziție agricola din Paris. Un grup de fermieri francezi au luat cu asalt Expoziția Agricola Internaționala de la Paris, pe fondul protestelor in curs de desfașurare și inainte de participarea așteptata a președintelui Emmanuel Macron…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ajuns sambata dimineata intr-o atmosfera tensionata la Salonul de Agricultura de la Paris, unde zeci de protestatari au fortat intrarea printr-o poarta pentru a patrunde mai devreme in spatiu. A fost nevoie de intervenția scutierilor.

- Peste 50 de persoane si-au pierdut viata in Chile in urma incendiilor de padure care au lovit o regiune din centrul tarii in acest weekend. Oficialii au anuntat ca cel putin 1.200 de case au fost distruse de flacari, iar numarul poate creste intrucat focul se raspandeste in zonele turistice. Presedintele…

- Parizienii nu mai au parte de nicio clipa de liniste. Dupa o saptamana in care capitala franceza a fost luata cu asalt de fermierii furiosi, un atac armat zguduie orasul care va fi gazda Jocurilor Olimpice in numai cateva luni. Un african, cu permis de sedere in Italia, a ranit grav trei persoane intr-o…

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat ziua cu o crestere de 0,1%, dupa ce i marti a inchis la cel mai inalt nivel din ultimii doi ani. Actiunile din sectorul auto au inregistrat o crestere de 1,1%, in timp ce actiunile din sectorul retail au scazut cu peste 2,1%. Indicele Stoxx 600 a consemnat un avans…

- Camioane romanești incarcate cu carne au fost prinse in mijlocul protestelor din Franta. Marfa romaneasca a fost incendiata de protestatari chiar sub privirile poliției. Foto: Profi MediaAgricultorii francezi au devenit violenți in ultimele ore și au blocat accesul in Paris și catre alte mari orașe. Aceștia…

- ”Adopam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite impreuna cu acestia. Dupa sprijinul de 100 de euro pe hectar pentru fermierii din sectorul vegetal afectati grav de razboiul din Ucraina, venim cu o schema similara pentru crescatorii de animale. Acordam 100 de euro per animal pentru…