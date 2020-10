Emmanuel Macron l-a anuntat pe Papa Francisc ca "va continua sa lupte fara incetare impotriva extremismului"

Bilant dramatic al cutremurului din Turcia si Grecia: Cel putin 26 de morti, peste 800 de raniti si 196 de replici ale seismului

Cutremurul de 6,7 pe Richter produs vineri, 30 octombrie, in Marea Egee, si care s-a resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia, a dus la moartea… [citeste mai departe]