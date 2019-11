Emmanuel Macron a inaugurat Centrul Pompidou din Shanghai ''Este doar o etapa (...) Traiasca prietenia dintre China si Franta!'', a spus seful statului francez in timpul unui discurs tinut in noul sediu dedicat artei moderne si contemporane, scrie Agerpres. Proiectat de arhitectul britanic David Chipperfield, ''Centre Pompidou West Bund Museum Project'' ofera un spatiu de aproape 25.000 metri patrati pentru expozitii si este totodata un loc de intalnire situat pe malurile Huangpu, raul care traverseaza imensa metropola cu 24 de milioane de locuitori. Emmanuel Macron a vizitat timp de aproape o ora prima expozitie a muzeului, ''The shape… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

