Emma Răducanu, ”fata de un miliard de dolari!” Vor fi câștiguri amețitoare Conturile incep sa i se umple Emmei Raducanu (18 ani) dupa parcursul fantastic de la US Open. Britanica de origine romana și-a asigurat un cec in valoare de 1,25 de milioane de dolari odata cu accederea in finala, insa adevaratele caștiguri abia de acum vor urma. Emma Raducanu este un superstar in devenire, iar experții in marketing din Marea Britanie susțin ca performanța de pe terenul de tenis se va traduce in curand in sute de milioane de dolari pentru sportiva de 18 ani, din contracte de publicitate cu cele mai mari brand-uri ale lumii, care-i bat deja la ușa. Emma lucreaza cu Max Eisenbud,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

