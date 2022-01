Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi sportivi de marca, intre care si Emma Raducanu, se afla pe lista personalitatilor decorate de regina Elizabeth a II-a de Anul Nou, relateaza The Guardian, citata de News.ro. Raducanu, care a castigat US Open in 2021, a devenit Membru al Ordinului Imperiului Britanic (MBE). Ea a fost decorata…

- Cantaretul italian Al Bano a fost testat pozitiv pentru Covid-19 si nu va putea participa la emisiunea de Anul Nou de pe Canale 5, care va fi difuzata de la Teatrul Petruzzelli din Bari, scrie Ansa. Artistul a fost cel care a anuntat printr-un videoclip publicat pe Instagram.„Ei bine,…

- Tenismena cu origini romanești Emma Raducanu va primi o inalta distincție din partea Reginei Elisabeta a II-a, in onoarea trofeului caștigat la Flushing Meadows la doar 18 ani, US Open. Tanara care reprezinta Marea Britanie, dar are un tata roman, a fost remarcata inclusiv de casa regala a Marii Britanii…

- Alaturi de Chris Whitty, Daniel Craig sau Joanna Lumley, Emma Raducanu, sportiva britanica al carui tata este roman, se numara printre personalitațile publice care vor fi recunoscute cu onoruri de Anul Nou de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, informeaza Daily Mail și uk.sports . In varsta de…

- Campioana la US Open la doar 18 ani, Emma Raducanu a fost desemnata, duminica, personalitatea sportiva a anului 2021 în Marea Britaniei, în traditionala ancheta a BBC.Votarea a avut loc în timpul transmisiunii BBC One de duminica, de la Media City din Salford."Multumesc,…

- Duminica, BBC va acorda premiul Personalitatea Sportiva a anului (SPOTY). Celebrul tenismen Andy Murray o susține pe Emma Raducanu, 19 ani, pentru ca, zice el, are o personalitate puternica, relateaza The Telegraph . Raducanu nu va fi la Salford pentru ceremonia de duminica, dar ar putea deveni cel…

- Vaccinarea anti-COVID va deveni obligatorie in Polonia de la 1 martie pentru medici, profesori și personalul serviciilor de securitate, a anunțat marți ministrul Sanatații, Adam Niedzielski. Pana atunci, in pragul sarbatorilor de iarna, autoritațile impun noi masuri in speranța ca vor limita raspandirea…

- Documentarul numit „Justin Bieber: Lumea Noastra” este tot mai aproape de lansare, dar iata ca intre timp au aparut diverse fragmente din el. Respectiv și momentul in care cantarețul in varsta de 27 de ani ii spune soției lui, in varsta de 24 de ani, ca este gata pentru un anumit moment, emoționant.…