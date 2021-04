Stiri pe aceeasi tema

- Romania, prin Ministerul Finantelor, a lansat pe 7 aprilie prima emisiune de euroobligatiuni din acest an pe pietele internationale de capital, care s-a bucurat de un interes deosebit din partea investitorilor, prin care au fost atrase 3,5 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor,…

- Ministerul Finantelor, condus de Alexandru Nazare, a imprumutat 3,5 miliarde de euro de pe pietele externe in prima iesire de eurobonduri din acest an, intr-o finantare structurata pe doua transe, de 12 ani respectiv 20 de ani, si la care investitorii au subscris circa 10 miliarde de euro.

- Pe piața interna se vor emite titluri de stat de cca 85-87 miliarde lei, iar de pe piețele externe se estimeaza ca se va atrage un volum de circa 7-7,4 miliarde euro, prin emisiuni de euroobligațiuni în cadrul Programului Medium Term Notes, conform Ministerului Finanțelor. În ceea ce privește…

- Xiaomi a anuntat venituri totale anuale pe 2020 in valoare de 245.9 miliarde de RMB , reprezentand o crestere anuala de 19.4%; profitul ajustat net pentru intregul an a fost de 13.0 miliarde de RMB si reprezinta o crestere anuala de 12.8%.

- Coreea de Sud a fost de acord cu o majorare cu 13,9% a contributiei sale la gazduirea pe teritoriul sau a celor aproximativ 28.500 de militari americani in 2021, cea mai mare crestere anuala in aproape doua decenii, a anuntat miercuri Ministerul de Externe de la Seul, transmite Reuters. …

- Miliardarul Elon Musk a adaugat in urma cu zece zile eticheta #bitcoin profilului sau de pe Twitter, ceea ce a dus la cresterea cotatiei criptomonedei. In plus și compania lui Musk, Tesla, a facut un anunț care a mai ridicat și el nivelul bitcoin. Nu este prima oara cand Elon Musk determina o creștere…

- Tesla a investit 1,5 miliarde de dolari in bitcoin, o decizie care intervine la cateva zile dupa ce Elon Musk, CEO-ul producatorului de vehicule electrice, si-a modificat prezentarea pe Twitter cu mesajul #bitcoin, in contextul in care pretul bitcoin a crescut cu 50% de la inceputul anului, relateaza…

- Compania americana Boeing și-a oficializat pierderile nete din 2020, care au atins un nivel record, de 11,9 miliarde de dolari. De altfel, Boeing a anunțat ca va amana livrarea aeronavelor 777X pentru sfarsitul lui 2023. Costurile suportate in urma intarzierilor vor ajunge la 6,5 miliarde de dolari,…