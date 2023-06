Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, 13 mai 2023, Emilian și WRS s-au transformat in Thalia și au cantat "Rosalinda". Jurații au avut doar cuvinte de lauda la adresa celor doi concurenți și au fost incantați de momentul spectaculos de pe scena Te cunosc de undeva. Iata cum au reacționat!

- Emisiunea din aceasta seara, 6 mai 2023, a adus multe emoții și multe momente frumoase pe scena de la Te cunosc de undeva. Cristina Stroe și Damian Draghici au fost astazi transformați in trupa B.U.G Mafia și Nico, iar ei au interpretat piesa „Cine e cu noi”. Jurații au cantat alaturi de ei. Iata cum…

- In aceasta seara, 6 mai 2023, Adda și Radu Bucalae s-au transformat in Katy Perry și Snoop Dogg. Cei doi concurenți au cantat piesa California Gurls și au reușit sa faca un show de zile mari. Jurații au fost fascinați de momentul lor, astfel ca le-au adus doar momente de lauda. Iata ce au spus despre…

- In episodul 6, din data de 6 mai 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 19, CRBL si Radu Tibulca s-au transformat in The Bangles și au interpretat celebra melodie „Walk like an egyptian”. Jurații nu au fost impresionați de momentul lor. Iata cum au fost jurizați cei doi artiști in aceasta seara!

- Emilian și WRS au reușit sa faca din nou show la Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți s-au transformat in Ozuna & Cardi B și au interpretat piesa "Taki taki" in cea de a patra ediție a emisiunii. Ce a spus Ozana Barabancea despre momentul celor doi.

- CRBL și Radu Țibulca au cantat piesa „Daca ploaia s-ar opri” de la Cargo, intr-o maniera asemanatoare originalului. Jurații au fost surprinși sa descopere faptul ca cei doi au studiat in amanunt referința.

- In cea de-a doua ediție de la Te cunosc de undeva, sezonul 19. Misha și Amna s-au transformat in Jennifer Lopez & Maluma și au cantat "Pa Ti". Jurații s-au bucurat de moment și au marturisit ca cele doua au facut un show spectaculos in platou.

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, difuzata pe Antena 1, Emilian și WRS s-au transformat in Modern Talking și au interpretat faimoasa melodie „Cheri Cheri Lady”. Andreea Balan a ramas impresionata de momentul lor și a fost prima care a vorbit despre…