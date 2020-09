Emilia Ignișca (PSD) a câștigat Primăria la Târnova Conform surselor noastre, Emilia Ignișca a caștigat Primaria Tarnova cu un avans de 40 de voturi. Dupa 30 de ani se cand a condus Tarnova, Florin Farcașiu nu a mai putut candida dupa ce a pierdut procesul cu Agenția Naționala de Integritate. Deși s-au facut sute de flotante la Tarnova, Emilia Ignișca a caștigat Primaria, […] The post Emilia Ignișca (PSD) a caștigat Primaria la Tarnova appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

