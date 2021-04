Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu afirma ca masura de a evacua pacientii Spitalului Foisor in miez de noapte pentru ca unitatea sa fie transformata intr-una pentru bolnavii cu COVID trebuie explicata inainte ca pacientii sa fie mutati. “Spitalele Romaniei trebuie sa ingrijeasca toti pacientii, nu este in regula sa-i aruncam in strada pe unii pentru […] The post Emanuel Ungureanu: “Spitalele Romaniei trebuie sa ingrijeasca toti pacientii, nu este in regula sa-i aruncam in strada pe unii pentru a face loc altora. Ce se intampla acum la Spitalul Foisor este inacceptabil!” appeared first on Știri…