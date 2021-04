eMag investeşte peste 1,5 milioane de euro în reamenajarea sediului central Retailerul online eMag va investi peste 1,5 milioane de euro pentru a reamenaja sediul central intr-un spatiu colaborativ, in conditiile in care 3.000 de angajati si-au exprimat intentia ca, in perioada urmatoare, sa munceasca in sistem hibrid, se arata intr-un comunicat de presa al companiei, transmis luni AGERPRES. In contextul determinat de pandemia COVID-19, compania a derulat o serie de studii interne, cantitative si calitative, prin care a analizat in detaliu care sunt principalele beneficii percepute de oameni legate de lucrul de acasa, care sunt provocarile si ce poate fi imbunatatit,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMAG, a anuntat luni ca va investi peste 1,5 milioane de euro pentru a reamenaja sediul central, iar peste 3.000 de angajati vor lucra permanent in mod hibrid dupa pandemie. ”eMAG isi va pastra spatiile existente de birouri si va investi peste 1,5…

- Pana in 2030, BMW se așteapta ca 50% din vanzarile globale ale grupului sa fie reprezentate de vehiculele 100% electrice. Acest obiectiv necesita o cantitate mai mare de materii prime pentru producția automobilelor cu baterii. In acest sens, grupul BMW vrea sa se aprovizioneze cu litiu de la un al…

- O firma este controlata indirect de familia milionarului albaiulian Raul Ciurtin, creatorul brandului Zuzu si implicat in mai multe businessuri de productie din sectorul alimentar dezvolta la Cluj Napoca un centru de evenimente si un hotel de cinci stele in care investeste 10 milioane de euro. Potrivit…

- Compania Transelectrica a anunțat ca se fac progrese in proiectul investițional de completare a rețelei de 400 kV Banat, parte a Inelului de 400 kV al Romaniei. In acest sens are loc retehnologizarea a doua stații-cheie: Reșița și Timișoara, investiții cu o valoare totala de aproximativ 42 de milioane…

- In 2018, Porsche cumpara 10% din Rimac fara ca suma investita sa fie dezvaluita. Un an mai tarziu, pachetul de acțiuni a crescut la 15.5%, pentru ca nemții sa anunțe acum o noua investiție in cadrul companiei croate. Producatorul de hypercar-uri electrice a primit o injecție de capital de 70 de milioane…

- Municipiul Blaj va primi suma de 7.000.000 lei, de la bugetul de stat, pentru reabilitarea și modernizarea „Podului Minciunilor”, dupa ce parlamentarii au adoptat marți bugetul de stat al Romaniei. Valoarea investiției va fi de aproximativ 15 milioane de lei, iar lucrarile vor incepe in luna august…

- Grupul feroviar Grampet va investi 14 milioane de euro in urmatorii cinci ani in fabrica de reparatii vagoane Debrecen Vagongyar din Ungaria, potrivit unui comunicat al companiei, remis, marti, AGERPRES. Totodata, compania anunta achizitionarea terenului de 28 de hectare pe care se afla fabrica,…

- Retailerul online de moda Asos a achizitionat brandurile Topshop, Topman, Miss Selfridge si HIIT de la grupul de moda Arcadia, intr-o tranzactie evaluata la 265 milioane de lire sterline (364 de milioane de dolari), au anuntat luni cele doua firme britanice, transmit BBC si Reuters. In noiembrie,…