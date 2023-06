Elveţia – România 2-2/Gazonul cu cloroform Din Lucerna, George Marin (pentru Ziarul Prahova) Nici nu fluierase bine a pauza ca pe rol erau criticile spuse cam ”la mișto”, de genul ”Ne-a ramas gatul ințepenit la dreapta” – se dorea o aluzie ca elvețienii au atacat permanent, iar cum masa presei se afla deplasata inspre stanga tribunei A… S-a mai spus ca Sorescu a fost facut arșice de Shaqiri. S-a mai vorbit despre manevra prin care Manea era atras și se derulau acțiunile de atac ale gazdelor in spatele lui, s-a mai comentat și faptul ca fundașii noștri nu reacționau rapid la demarcarile elvețienilor, in special la cele efectuate de Aradouni!… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

