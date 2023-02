Elveția: Oamenii vor să păstreze banii cash pentru totdeauna Cetațenii elvețieni vor avea șansa de a incerca sa se asigure ca economia lor nu va deveni niciodata digitala, adica fara numerar, dupa ce luni s-au strans suficiente semnaturi pentru a declanșa un vot popular pe aceasta tema. Mișcarea pentru Elveția Libera (FBS) susține ca banii lichizi joaca un rol tot mai mic in multe economii, pe masura ce plațile electronice devin opțiunea implicita pentru tranzacții in societațile din ce in ce mai digitalizate, și devine din ce in ce mai ușor pentru stat sa monitorizeze acțiunile cetațenilor sai, noteaza euronews.com. Se dorește adaugarea unei clauze la… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

