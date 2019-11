Elveţia amână luarea unei decizii cu privire la rezerva strategică de cafea In luna aprilie a acestui an, Guvernul elvetian i-a socat pe amatorii de cafea dupa ce a anuntat ca nu va mai stoca cafea, asa cum a facut timp de mai multe decenii, alaturi de zahar, ulei si grasime animala, dupa ce a decis ca aceasta bautura nu este un produs vital si deci nu trebuie sa mai faca stocuri care sa fie utilizate in situatii de criza. La acea data autoritatile elvetiene anuntau ca o decizie definitiva va fi luata in luna noiembrie. Insa, in prezent, Guvernul elvetian a decis sa amane, cel putin pana in luna ianuarie 2020, o decizie finala dupa ce industria cafelei s-a declarat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

