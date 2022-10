Elon Musk spune că recesiunea ar putea dura până în 2024 Directorul executiv Elon Musk, crede ca recesiunea va dura pana in primavara anului 2024, dupa ce la inceputul saptamanii a declarat ca „o recesiune” in China și Europa va afecta producția de mașini electrice Tesla. „Doar presupun, dar probabil pana in primavara anului ‘24”, a spus Musk pe Twitter dupa ce un utilizator l-a intrebat cat va dura recesiunea. Nu a fost clar daca Musk vorbea despre o recesiune globala sau daca a extins comentariul despre China și Europa pe care l-a facut miercuri, scrie Reuters. Acțiunile Tesla Inc. au scazut joi cu 6,6%, inchizand la 207,28 dolari, la o zi dupa ce… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mulțime de aproximativ 100 de persoane s-a adunat sambata (15 octombrie) la Roma pentru a protesta fața de creșterea vertiginoasa a prețurilor la gaze și electricitate. Protestatarii cer o reducere a facturilor, majorari salariale și beneficii sociale mai mari pentru a proteja gospodariile de impactul…

- Ucraina și Rusia sunt interesate de propunerea organului de paza al ONU in privința energiei atomice de a crea zona de protecție in jurul centralei nucleare de la Zaporojie, deținuta de Rusia, a declarat luni (12 septembrie) șeful acestui organism, Rafael Grossi. Ambele țari coopereaza cu Agenția Internaționala…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, și-a subliniat luni prioritațile principale – inclusiv obiectivul sau de a pregati tehnologia de conducere autonoma a producatorului de mașini electrice pana la sfarșitul anului. Musk a spus ca spera ca ar putea fi lansat pe scara larga in Statele Unite și, eventual, in Europa,…

- Navele marinei chineze au ramas active in largul coastelor de est și de vest ale Taiwanului miercuri dimineața, a declarat pentru Reuters o sursa informata in acest sens, in timp ce Beijingul a continuat exercițiile militare in semn de protest fața de vizita de saptamana trecuta pe insula a președintelui…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut luni ca inspectorii internaționali sa aiba acces la centrala nucleara Zaporizhzhia, dupa ce Ucraina și Rusia au facut schimb de acuzațiis-au acuzat reciproc in legatura cu bombardarea celei mai mari centrale atomice din Europa in weekend. Guterres…

- Elon Musk a declarat ca, daca Twitter ar putea furniza dovada conturilor reale, oferta sa de 44 de miliarde de dolari pentru cumpararea companiei ar trebui sa continue in condițiile inițiale. „Cu toate acestea, daca se dovedește ca declarațiile lor sunt substanțial false, atunci nu ar trebui sa se intample”,…

- Recent, un expert politic a afirmat ca marele avantaj dat de vizita lui Nancy Pelosi este ca ii reasigura pe taiwanezi de sprijinul SUA. Vizita atent observata la Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, le va oferi multor locuitori din Taiwan „un motiv pentru mai multa incredere”…

- Un incendiu din nordul Greciei a determinat pornirea unei operațiuni pentru salvarea faunei salbatice de aici, afectata puternic de fum și de apropierea flacarilor. O misiune uriașa a fost in desfașurare marți (26 iulie) pentru a stinge un incendiu care a persistat intr-un parc național protejat din…