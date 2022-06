Stiri pe aceeasi tema

- Noi fabrici de automobile ale Tesla Inc. (TSLA.O) din Texas si Berlin "pierd miliarde de dolari" in timp ce se straduiesc sa creasca productia din cauza lipsei de baterii si a problemelor portuare din China, a declarat directorul executiv Elon Musk, intr-un interviu publicat miercuri, potrivit Reuters.”Atat…

- ”Atat fabrica din Berlin, cat si cea din Austin sunt niste furnale gigantice de bani in acest moment. Este intr-adevar ca un raget urias, care este sunetul banilor in flacari”, a declarat Musk, intr-un interviu divizat in trei parti, ultima fiind publicata miercuri. Musk a declarat ca fabrica Tesla…

- Intr-o singura zi, Tesla Motors a pierdut peste 100 miliarde dolari din capitalizarea de piața, ca urmare a faptului ca Elon Musk a cumparat Twitter. Scaderea acțiunilor Tesla s-a produs fiindca investitorii se tem ca Musk se va ocupa mult mai mult de Twitter și prea puțin de Tesla.

- Elon Musk a dezvaluit, intr-un interviu cu Chris Anderson, la conferințele TED, ca nu este miliardarul tipic, fiindca nu deține propria casa, ci doarme pe la diverși prieteni. El a mai spus ca nu are iaht și nici nu merge in vacanțe vreodata. Musk este celebru pentru cat de mult muncește, dorind sa…

- Elon Musk a promis un model cu aspect futurist care va fi folosit pe post de taxi care se poate conduce singur la petrecerea cu ocazia inaugurarii uzinei Tesla Motors din Austin (Texas). Uzina din Texas va produce 500.000 de mașini Model Y pe an, iar la anul va incepe producția camionetei electrice…

- Tesla Inc a raportat livrari record de vehicule electrice, in primul trimestru din 2022, in linie cu estimarile analistilor, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In schimb, producatorul auto cu cea mai mare capitalizare bursiera a avertizat ca in perioada ianuarie-martie 2022 productia a scazut…