Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala scrie ca Elon Musk a anunțat in cursul zilei de ieri ca va demisiona din funcția de CEO al Twitter, dupa rezultatul unui sondaj pe care chiar el l-a initiat pe platforma online, si al carui rezultat arata ca majoritatea internauților au dorit ca miliardarul sa-și dea demisia. Fondatorul…

- „Voi demisiona din functia de CEO de indata ce voi gasi pe cineva suficient de nebun pentru a accepta postul! Dupa aceea, doar voi superviza echipele de la software si servere”, a scris Elon Musk pe Twitter. I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I…

- Elon Musk, CEO-ul gigantului auto Tesla, a pierdut in mod oficial titlul de cea mai bogata persoana din lume. Locul sau a fost preluat de Bernard Arnault, presedintele si directorul general al LVMH, cel mai mai puternic jucator la nivel global din industria luxului, scrie CNBC. Actiunile Tesla au inchis…

- Contul lui Kanye West a fost suspendat de Twitter Inc, intrucat tweet-urile sale au incalcat regulile platformei de socializare, informeaza Reuters. In cel mai recent tweet publicat joi, Elon Musk, proprietarul Twitter a spus: „Am facut tot ce tine de mine. Si cu toate acestea, a violat din nou politica…

- „Vox Populi, Vox Dei”, a scris Musk pe Twitter, o expresie latina care inseamna „vocea poporului este vocea lui Dumnezeu”. Sondajul este deschis timp de 24 de ore. Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) Musk, noul proprietar al Twitter, a declarat in mai ca va anula interdictia Twitter…

- James Murdoch, un membru al consiliului de administrație al Tesla, a declarat miercuri in instanța ca directorul general Elon Musk a identificat in ultimele luni o persoana ca potențial succesor la conducerea producatorului de automobile electrice, scrie

- Fanii lui Elon Musk au construit un monument lung de 9,14 metri, inchinat „eroului” lor. Construcția de aproape 2 metri inalțime valoreaza 600.000 de dolari și se pare ca reprezinta capul miliardarului fixat deasupra corpului unei capre – calare pe o racheta. Monumentul este fabricat din aluminiu și…

- Elon Musk a notificat co-investitorii care s-au angajat sa finanteze achizitia sa de 44 miliarde de dolari a platformei de socializare Twitter Inc ca intentioneaza sa incheie tranzactia pana vineri, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.