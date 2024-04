Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul islandez Katrin Jakobsdottir a anuntat vineri ca va demisiona din functie si va candida la presedintie, au relatat postul public de televiziune RUV si cotidianul Morgunbladid, transmite observatornews.ro.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru hernie duminica seara, dupa ședința saptamanala a cabinetului, a anunțat biroul sau intr-un comunicat emis duminica. Deoarece Netanyahu, in varsta de 74 de ani, va fi sub anestezie generala in timpul operației,…

- Prim-ministrul irlandez Leo Varadkar a anunțat, miercuri, ca va demisiona inainte de urmatoarele alegeri generale din Republica Irlanda, relateaza BBC. De asemenea, el va renunța la funcția de lider al partidului Fine Gael. Plecarea lui Varadkar din funcția de șef al coaliției formate din trei partide…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas l-a numit joi pe economistul Mohammad Mustafa in functia de premier, in urma demisiei la 26 februarie a precedentului Guvern Shtayyeh, potrivit agentiei oficiale palestiniene de presa Wafa, relateaza AFP și news.ro. Mohammad Mustafa, in varsta de 69 de ani,…

- Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, 13 februarie, la Prima News, ca si-a depus candidatura pentru alegerile europarlamentare și așteapta decizia PSD Bucuresti. „De ce o fac? Pentru ca eu consider ca am suficienta experienta si in administratie si in relatiile internationale”, a…

- Vulcanul a inceput sa erupa in sud-vestul Islandei, joi dimineața, pentru a doua oara in acest an, trimițand jeturi de lava pana la 80 de metri inalțime, relateaza ABC News.„La ora 5:30 in aceasta dimineața (n.r. - joi dimineața) a inceput o activitate seismica intensa la nord-est de muntele Sylingarfell.…

- Prim-ministrul Georgiei, Irakli Garibashvili, și-a anunțat decizia de a demisiona, a anunțat presa georgiana. Irakli Garibashvili a deținut funcția de prim-ministru de doua ori: din 2013 pina in 2015, precum și din 2021 pina in 2024. Inițial, Garibashvili a condus Ministerul Afacerilor Interne, apoi,…

- Nicu Popescu ar urma sa fie numit in funcția de negociator-șef al Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeana. Intrebat in cadrul unei conferințe de presa ce funcția va prelua, dupa ce și-a anunțat astazi demisia de la șefia MAEIE, Popescu a raspuns ca se va afla „mai mult in rețeaua de…