Elon Musk: „Civilizația se va prăbuși dacă oamenii nu fac mai mulți copii” Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, tata a 6 copii, spune ca „Civilizația se va prabuși daca oamenii nu fac mai mulți copii” „Nu sunt suficienți oameni”, a spus Musk, luni, la un eveniment. „Nu pot sublinia suficient acest lucru, nu sunt destui oameni”, a spus el. Miliardarul din tehnologie a spus ca natalitatea scazuta și in scadere rapida este „unul dintre cele mai mari riscuri pentru civilizație”. Comentariile sale vin pe masura ce un numar tot mai mare de oameni decid sa nu aiba copii, invocand preocupari precum schimbarile climatice și inegalitatea. Musk a adaugat ca prea mulți „oameni buni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

