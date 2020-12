Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi prieteni si asociati ai miliardarului Elon Musk au scpus ca directorul general al Tesla intentioneaza sa se mute in Texas, asta in conditiile in care acesta si-a scos la vanzare casele din California, in acest an, in perioada in care a intrat in conflict cu autoritatile statului din cauza…

- Elon Musk ii avertizeaza pe angajatii Tesla sa tina sub control cheltuielile, deși capitalizarea companiei a ajuns la un maxim istoric: ”Actiunile noastre se vor prabusi ca un sufleu lovit de un baros!” Elon Musk i-a avertizat pe angajatii Tesla ca trebuie sa tina sub control cheltuielile…

- Elon Musk i-a avertizat pe angajatii Tesla ca trebuie sa tina sub control cheltuielile pentru a obtine in continuare profit trimestrial, chiar daca actiunile sunt tranzactionate la maxime istorice inaintea includerii companiei in indicele S&P 500, relateaza CNBC, potrivit news.ro. Tesla…

- Tesla a inceput in acest an sa cheltuie, printre altele, pentru construirea unei fabrici noi in apropiere de Austin, Texas, si a unei alteia langa Berlin. Compania a inceput sa renoveze unitatile sale de vopsitorie care fac parte din fabrica sa de asamblare din Fremont, California. ”Investitorii ne…

- Elon Musk, fondatorul companiei de explorare spatiala SpaceX si CEO al companiei Tesla l-a asigurat pe temerarul francez Philippe Croizon, care are si mainile si picioarele amputate, ca va zbura intr-o buna zi cu nava spatiala Starship, relateaza Huffington Post.

- Elon Musk, fondatorul companiei de explorare spatiala SpaceX si CEO al companiei Tesla l-a asigurat pe temerarul francez Philippe Croizon, care are si mainile si picioarele amputate, ca va zbura intr-o buna zi cu nava spatiala Starship, relateaza Huffington Post, citat de News.ro.Philippe Croizon a…

- Tesla va chema de pe piata chineza 48.442 de vehicule electrice Model S si Model X fabricate in State Unite, din cauza unor defecțiuni care au fost descoperite. Este vorba despre defecțiuni la suspensiile pe fata si pe spate care ar fi nesigure, transmite CNBC și Agerpres. Rechemarea a fost anuntata…

- Elon Musk spune ca el și familia sa nu se vor vaccina impotriva coronavirusului cand un vaccin anti-COVID-19 va fi disponibil. Musk a facut afirmația in timpul unui interviu acordat jurnalistei Kara Swisher de la New York Times publicat luni. In timpul conversației Swisher l-a intrebat pe CEO-ul Tesla…