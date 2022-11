Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, din sezonul 18, Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Gotye și Kimbra și au interpretat piesa ”Somebody that i used to know”. Ozana Barabancea a fost impresionata de momentul celor doi.

- Eliza și Cosmin Natanticu au reușit sa ii surprinda pe jurații de la Te cunosc de undeva in noua ediție a emisiunii. Cei doi soți s-au transformat in in Cabaret și au interpretat piesa ”Money”. Cum au reacționat Andreea Balan și Aurelian Temișan.

- Aurelian Temișan a stat fata in fata cu… doi Aurelian Temișan la „Te cunosc de undeva!”. Emi și Cuza au primit provocarea de a se transforma chiar in artistul care este jurat in emisiunea de la Antena 1.Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata maine seara, de la 20:00, la Antena 1 le-a dat…

- In ediția cu numarul zece din aceasta seara, Sore și Emma de la Zu s-au transformat in Vali Vijelie și au interpretat piesa ”E mare petrecere” pe scena Te cunosc de Undeva - Sezonul 18. Ozana Barabancea a spus ca melodia a facut-o sa se ridice in picioare pentru a-și etala superba rochie pe care a ales…

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul zece, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Feli și Nicolai Tand s-au transformat in Tom Jones și au interpretat piesa ”It's not unusual”. La finalul prestației celor doi, reacțiile juraților au fost pe masura.

- Eliza și Cosmin Natanticu au facut show in ediția din seara aceasta de la Te cunosc de undeva. Cei doi soți s-au transformat in trupa VIllage People și au interpretat piesa ”YMCA”. Cum a reacționat Ozana Barabancea dupa momentul lor. Le-a placut juraților cum s-au pregatit soții Natanticu sau nu?

- Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Costi Ionița & Adi Minune și au interpretat piesa ”Of, viața mea!” la Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Cei doi au facut un show incendiar pe versurile melodiei care, pe vremuri, crea isterie.

- Jo și Liviu Teodorescu vor avea parte de o transformare cu peripeții la „Te cunosc de undeva!”. Cei doi artiști au vorbit despre experiența in emisiunea de la Antena 1. Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus lui Jo si lui Liviu Teodorescu…