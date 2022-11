Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Ilfov efectueaza 73 de percheziții, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectare de inșelaciune, fals in declarații sau fals in inscrisuri sub semnatura privata. Conform surselor judiciare, la auderi vor fi aduși maneliștii Dan Bursuc și Cristi Dules, in calitate de martori,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dinu Maxer a oferit primele declarații dupa ce a suferit o operație estetica. La ce intervenție a apelat, dar și de ce. Cum se simte in prezent și cum s-a hotarat sa faca acest pas. Soția lui, Deea, i-a fost alaturi și l-a susținut ca de fiecare data.

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu a facut primele declarații despre apartamentul primit de la tatal e in cadrul jurnalului de știri de la Antena Stars. Tanara, care a locuit pana de curand in Arad alaturi de mama ei, s-a mutat in București pentru a merge la facultate. Ce spune despre locuința in care…

- Laurențiu Reghecampf incearca sa uite cat mai rapid scandalul din strada cu Anamaria Prodan și se concentreaza la fotbal. Echipa lui, Neftci Baku, are meci important sambata, in campionat, cu liderul Qarabag și antrenorul roman a explicat ce iși dorește de la jucatorii lui. Laurențiu Reghecampf, cu…

- Laurențiu Duța e bun de plata, asta dupa ce cantarețul a fost amendat in aceasta dimineața de catre Poliția Rutiera, pe raza stațiunii Mamaia. Artistul de la 3 Sud Est ne-a oferit primele declarații, in exclusivitate, dupa ce s-a ales cu o amenda de 1450 de lei, dar și trei puncte de penalizare.

- La doar doua zile de la moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Prințul Harry a facut primele declarații despre decesul bunicii sale. Acesta se afla la Castelul Windsor din Anglia, alaturi de Maghan Markle, mama copiilor lui și partenera sa, cand a vorbit deschis despre pierderea dureroasa…

- Divorț rasunator in showbiz. Daniel Onoriu a anunțat ca s-a desparțit de partenera sa de viața, Isabela, cea cu care e impreuna de 6 ani de zile. Cei doi s-au separat, iar acum Spynews.ro are și primele declarații, in exclusivitate, ale soției pilotului de raliuri. Isabela Onoriu confirma ca nu mai…

- Margherita de la Clejani a trecut prin clipe teribile. Aceasta a fost atacata de un individ in timp ce se plimba pe strazile din București. Ea nu este singura victima. Mama sa vine acum cu primele declarații despre incident. Celebra cantareața este extrem de suparata din cauza celor auzite. ,,Nu mai…