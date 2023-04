Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii de la FCSB au sarbatorit in fata fanilor victoria obtinuta cu Farul lui Gica Hagi, scor 2-1, in etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Ros-albastrii au declansat fiesta dupa fluierul final al lui Istvan Kovacs. 27.772 spectatori au luat cu asalt Arena Nationala si s-au bucurat la golurile marcate…

- Octavian Popescu (20 de ani) a greșit decisiv la golul inscris de Farul pe Arena Naționala, cand FCSB conducea cu 2-0. In avantaj la pauza, FCSB a facut 2-0 in minutul 47, prin Florinel Coman. Gazdele au avut doua goluri avantaj numai 4 minute, pentru ca Farul a lovit prin Enes Sali in minutul 51. Faza…

- CFR Cluj și FCSB au remizat, 1-1, in derby-ul etapei a 3-a din play-off-ul Ligii 1, rezultatul fiind unul perfect pentru liderul Farul, care are 4 puncte peste clujeni și 5 peste formația lui Gigi Becali. Revista „Craiova Maxima, povestea unei iubiri alb-albastre" poate fi CUMPARATA ONLINE ---> Comanda…

- „Va este frica de criticile patronului?”, a fost intrebat Elias Charalambous la finalul derby-ului CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul cu licenta PRO de la vicecampioana Romaniei a avut o reactie imediata. FCSB a remizat in Gruia si a ratat sansa de a o depasi…

- Mihai Pintilii a anunțat ca Octavian Popescu este indispensabil la FCSB. Antrenorul roș-albaștrilor a precizat ca „perla” lui Gigi Becali nu poate ieși din primul „11”. In rest, Pintilii s-ar descurca daca i-ar pleca alți jucatori. Intrebat daca poate face fața la FCSB in cazul in care mai mulți jucatori…

- Basarab Panduru a analizat partida FCSB - CS Universitatea Craiova (1-1), decisa in minutul 90+1. Acesta a criticat schimbarile facute de formația roș-albastra și a explicat de ce FCSB a suferit in finalul partidei de pe Arena Naționala. In plus, a criticat și folosirea lui Octavian Popescu pe postul…

- Nicolae Dica este convins ca Octavian Popescu va „exploda” la FCSB datorita tacticii lui Gigi Becali. „Dicanio” este de acord cu decizia patronului roș-albaștrilor de a-l juca pe Tavi in linia de mijloc, pentru a-i face loc in flancul stang lui Florinel Coman. Gigi Becali a declarat ca Octavian Popescu…

- FCSB - Farul se infrunta in etapa cu numarul 23 din Superliga Romaniei. Gigi Becali a fost mai inspirat decat Gica Hagi la schimbari. FCSB a efectuat doua schimbari la pauza disputei de pe Arena Naționala. Alexandru Pantea i-a luat locul lui Deian Sorescu, iar Florinel Coman l-a inlocuit pe Malcom…