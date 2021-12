Stiri pe aceeasi tema

- Un elev ranit marti in atacul armat dintr-un liceu din nordul SUA a murit miercuri la spital, ridicand bilantul la patru morti, a anuntat miercuri politia locala, care incearca in continuare sa inteleaga motivatia atacatorului, relateaza AFP. "Anuntam cu tristete ca o a patra victima a murit…

- Crima din gelozie in orasul Cahul. Un barbat de 49 de ani si-a impuscat mortal sotia și soacra dintr-o arma de vanatoare deținuta ilegal. Totul s-a intamplat aseara, intr-un bloc din centrul orasului. Oamenii legii au fost anuntati de fiul celor doi soti.

- Trei persoane din Constanța au murit intr-un accident rutier. Tragedia a avut loc intre localitațile Mereni și Topraisar. Doua mașini s-au lovit violent, iar victimele au fost gasite incarcerate și inconștiente. A patra persoana, respectiv un barbat, a scapat cu viața, dar se afla in stare grava la…

- Accidentul in care trei persoane au murit a avut loc, miercuri, intre Topraisar si Mereni, in judetul Constanta, potrivit ziarului Ziua de Constanța. O a patra victima se afla in stare grava la spital, au transmis reprezentanții ISU. Un barbat a fost cel care a sunat imediat la 112 sa sesizeze evenimentul.…

- Directorul unui website de stiri din Acapulco, in sudul Mexicului, a murit duminica la spital, la doua zile dupa ce a fost gasit grav ranit de gloante, au anuntat duminica autoritatile, citate luni de France Presse. "Trebuie sa transmit condoleante familiei jurnalistului Alfredo Cardoso Echeverria,…

- Un sofer in varsta de 44 de ani a fost ranit grav si a decedat la spital, joi, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac de pe marginea DN7, in judetul Arad, potrivit Agerpres. "Un barbat din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, dinspre Pecica spre Nadlac, la km 571+240 m a parasit…

- Alec Baldwin a facut prima declarație dupa accidentul tragic de pe platourile de filmare ale producției ”Rust”. Pistolul, de rechizita, al actorului s-a descarcat și gloanțele oarbe au lovit doi colegi. Halyna Hutchins a murit și Joel Souza a fost ranit grav.