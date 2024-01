Elevii braşoveni, printre primii care primesc tichetele educaționale Tichetele educationale vor fi distribite in scolile din judet incepand de astazi. Tichetele educationale ar fi trebuit distribuite in scoli, inca de luni, 8 ianuarie, insa procedurile ministeriale nu au fost finalizate la timp. Elevii brașoveni se numara printre primele 9 județe in care au fost deja trimise tichetele, gata incarcate. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean ( ISJ ) Brașov, Valentin Bucur, aproape 16.000 de elevi cu situații financiare dificile vor primi, incepand de astazi, tichetele educaționale, care ar fi trebuit sa ajunga la ei inca din toamna anului… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

