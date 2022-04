Stiri pe aceeasi tema

- Educatia si performanta tinerilor a reprezentat si reprezinta o prioritate pentru conducerea Consiliului Judetean Constanta.Acesta este si motivul principal pentru care institutia a venit in sprijinul organizarii in cele mai bune conditii a Olimpiadei Nationale de Matematica pentru clasele a V a ndash;…

- Rezultatele de la simularea examenului de Bacalaureat sunt inca procesate de catre Ministerul Educației, dar Sorin Cimpeanu a dat cateva cifre pentru Edupedu.ro. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca rezultatele la simularea examenelor nationale (Bacalaureat si Evaluare Nationala), cu…

- Piata Chiriac din Craiova se va deschide cu intarziere fata de data pe care o promisese municipalitatea. Initial, aceasta ar fi trebuit sa fie gata inca de luna trecuta, dar lucrarile inca nu s-au finalizat. Singurul sector care se pare ca va functiona pana de Paste este cel destinat sacrificarii și…

- Subiectele de la clasa a VIII-a, pentru proba de simulare a Evaluarii Naționale 2022, la Limba și literatura romana, au avut un timp de rezolvare de 120 de minute de la primirea lor, in jurul orei 09:00. Elevii au fost așezați in banci cate unul, in ordine alfabetica, fiind simulate in detaliu și condițiile…

- CALENDAR an școlar 2022-2023: 36 de saptamani de școala, echivalentul a 180 de zile CALENDAR an școlar 2022-2023: 36 de saptamani de școala, echivalentul a 180 de zile Noua structura a anului școlar 2022-2023, propusa de Ministerul Educației, potrivit surselor Edupedu.ro, este urmatoarea: 5 septembrie…

- Ministerul Educației prevede o creștere cu 10.000 a numarului de locuri de la clasa a IX-a de liceu pentru anul școlar viitor, potrivit unui proiect de hotarare de guvern pus in dezbatere publica, relateaza Edupedu.ro. Cifrele de școlarizare arata ca daca anul acesta aveam 120.600 de locuri pentru clasa…

- TITULARIZARE 2022 in Alba: 13 posturi de educator-puericultor sunt scoase la concurs TITULARIZARE 2022 in Alba: 13 posturi de educator-puericultor sunt scoase la concurs Peste 140 de posturi de educator-puericultor sunt vacante pentru anul școlar 2022-2023, potrivit unui raspuns dat de Ministerul Educației…

- Diferențele salariale caștigate de mai multe sindicate ale profesorilor in instanța ar putea ajunge la toate cadrele didactice, potrivit unui proiect de Ordonanța de Urgența, pus in dezbatere publica. Proiectul vine dupa negocierile cu Guvernul, cand reprezentanții profesorilor spuneau ca au stabilit…