Stiri pe aceeasi tema

- Siguranța in mediul online a fost tema discuțiilor purtate de polițiști cu elevi din Zlatna. Intalnirile au fost organizate cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet, care in acest an este sarbatorita in 11 februarie. Potrivit IPJ Alba, politistii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații…

- Joi, 06 februarie, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au actionat pentru prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul produselor agroalimentare si pentru protejarea populatiei impotriva unor fapte de comert ilicit. Astfel, au fost verificate…

- Componenta preventiva ocupa un rol din ce in ce mai important in activitatea politistilor maramureseni, iar activitatile pe acest palier revin nu doar structurii de profil (Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii) cat si fiecarui politist, fie el de rutiera, de ordine publica sau de…

- Politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu politisti din cadrul Sectiei 3 Politie au desfasurat actiuni preventive, la cluburile de pensionari de pe raza de competenta, in cadrul Campaniei nationale de prevenire a furturilor din locuinte "Hotii iti invadeaza intimitatea".Pe…

- O materie optionala, educatie antreprenoriala, va fi introdusa de anul scolar viitor in gimnaziu si liceu. Potrivit studiilor, trei din șase copii care au studiat aceasta materie au mai multe sanse de se apuca de antreprenoriat.

- La data de 9 decembrie, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu politisti din cadrul Sectiei 3, au continuat activitatile informativ preventive pe linia prevenirii violentei domestice.In acest context, politistii au sustinut activitati de sensibilizare a opiniei publice,…

- Peste 60 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, de la școlile generale Sasciori și „Mihail Kogalniceanu” din Sebeș, au luat parte la o dezbatere organizata de polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, cu privire la violența…