- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus, marti, incetarea procesului impotriva Elenei Udrea, ca urmare a prescrierii faptelor, in dosarul in care fostul ministru primise la instanta de fond o condamnare de 8 ani inchisoare pentru instigare la

- Instanța suprema a constatat ca faptele de care erau acuzate Elena Udrea și Ioana Basescu in dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2009 s-au prescris, decizia fiind definitiva. Dan Andronic a fost achitat definitiv.

