Membrii Biroului Elecotral Costinesti au propus, in unanimitate, anularea scrutinului din localitate, dupa ce nu s-a ajuns la o concluzie in privinta candidatului pentru functia de primar care a castigat, desi voturile au fost numarate de mai multe ori, relateaza News.ro.Potrivit www.replicaonline.ro, Biroul Electoral din localitatea Costinesti a decis, in unanimitate, sa propuna anularea scrutinului din localitate, o adresa in acest sens fiind trimisa Biroului Electoral Central (BEC)BEC nu a anuntat inca o decizie. Voturile in Costinesti au fost numarate de mai multe ori, fara a exista un rezultat…