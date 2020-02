Stiri pe aceeasi tema

- Vaduva fostului dictator albanez Enver Hoxha, Nexhmije, a decedat miercuri la varsta de 99 de ani, la 35 de ani dupa decesul sotului sau care a condus Albania timp de peste 40 de ani cu o mana de fier, informeaza AFP potrivit Agerpres. Decesul lui Nexhmije Hoxha, in apartamentul sau modest de la…

- Uniunea Europeana a promis 100 de milioane de euro la o conferinta a donatorilor pe care a organizat-o luni la Bruxelles pentru a ajuta Albania sa isi revina dupa cutremurul devastator din noiembrie, relateaza DPA. "UE a reusit sa stranga 100 de milioane de euro din buget", a declarat presedinta Comisiei…

- Comisia Europeana vrea sa largeasca UE la sase tari din Balcani, dupa pierderea Marii Britanii. De ce a fost revizuita procedura aderarii Comisia Europeana (CE) vrea sa largeasca blocul european la sase tari din Balcani, a anuntat miercuri comisarul insarcinat cu Extinderea, Oliver Varhelyi. Acesta…

- Statele din Uniunea Europeana si-au exprimat joi solidaritatea cu Albania si au sustinut organizarea unei conferinte a donatorilor la Tirana pentru a ajuta aceasta tara dupa seismul devastator de la finalul lui noiembrie, soldat cu 51 de morti, o mie de raniti si enorme pagube materiale, transmite…

- Albanezii afectati de cutremur au petrecut inca o noapte sub cerul liber. Oamenii refuza sa mai intre in case de frica unui nou seism major. Replici ale cutremurului de acum trei zile inca se fac simtite si panica domneste peste tot. Printre morți se afla și viitoare nora a premierului Albaniei,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o convorbire telefonica, vineri, cu omologul sau albanez Gent Cakaj, pe care l-a asigurat de disponibilitatea tarii noastre de a continua sa acorde sprijin Albaniei, dupa cutremurul devastator, si i-a transmis ca in Guvernul de la Bucuresti "sunt…

- Cutremurele nu se mai opresc in Albania. Un nou seism de 5,2 a avut loc astazi. Bilantul tragediei a ajuns la 40 de morti. Printre victime: logodnica fiului premierului albanez si intreaga ei familie. Peste 650 de oameni, care au fost scosi de sub daramaturi, sunt internati in stare grava. Bilantul…

- Albania si Macedonia de Nord 'ar fi meritat' ca negocierile de aderare la Uniunea Europeana a acestor state sa inceapa, a declarat miercuri noua presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, transmite AFP, potrivit AGERPRES.Citește și: Mihai…