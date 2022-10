Electrica Furnizare instalează panouri fotovoltaice pentru Transavia, în zece locaţii din Braşov ”Compania Electrica Furnizare isi consolideaza pozitia in piata serviciilor si solutiilor energetice prin demararea unui nou parteneriat in domeniul energiei verzi cu Transavia, liderul local al pietei de carne de pui. In prima faza a parteneriatului vor fi instalate 6.480 module fotovoltaice in 10 locatii Transavia din zona Brasov”, anunta compania energetica. Parteneriatul dintre cele doua companii va contribui la reducerea emisiilor de CO 2 cu peste 962,8 de tone pe an. „Electrica Furnizare continua extinderea parteneriatelor in piata solutiilor si serviciilor energetice pentru o dezvoltare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul PROFIT ENERGY.forum, secretarul de stat in Ministerul Energiei, Dan Dragan, a declarat ca, in pofida situatiei actuale, Romania are in prezent o stabilitate pentru iarna care vine, comparabil chiar cu anii precedenti. ”Nu as reveni cu teza conform careia suntem una dintre tarile cu cel mai…

- ”Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, investeste 300.000 de euro in dezvoltarea unei noi categorii de produse – sisteme fotovoltaice. Dezvoltarea noii game are loc in contextul cresterii semnificative a cererii pentru astfel de produse, atat pentru sisteme…

- Libraria online Libris.ro investeste 300.000 euro in 835 de panouri fotovoltaice dispuse pe intreaga suprafata a acoperisului depozitului de la Brasov si devine independenta energetic. Cu o suprafata de 5.000 mp si cu o capacitate de stocare de peste 1 milion de carti, Libris detine la Brasov cel…

- ”Cu o suprafata de 5.000 mp si cu o capacitate de stocare de peste 1 milion de carti, Libris detine la Brasov cel mai mare depozit de carte din Romania dedicat unei librarii online. Compania continua investitiile in dezvoltarea tehnologiilor si anunta transformarea depozitului in “depozit verde”, prin…

- Primaria sectorului 6 din București vrea mai multe celule fotovoltaice Ciprian Ciucu (dr. jos). FOTO: www.facebook.com/ciprian.ciucu Catalin Cîrnu: Invitatul ”Apelului matinal” de astazi este primarul Sectorului 6 al capitalei, Ciprian Ciucu, și purtator de cuvânt…

- In perioada 2021-2027, țara noastra va primi in total 31,7 miliarde de euro pentru coeziunea economica, sociala și teritoriala, competitivitatea și tranziția verde și digitala. Romania va primi in total 31,5 miliarde EUR din partea politicii de coeziune in perioada 2021-2027, in cadrul acordului sau…

- ”Compania Electrica Furnizare continua parteneriatul demarat in anul 2021 cu Fabrica de bere Albacher, apartinand Romaqua Group Borsec, si anunta constructia la cheie a unei noi centrale fotovoltaice cu o putere instalata de 4.6 MWp, pe terenurile din imediata vecinatate a Fabricii de bere Albacher…

- Comisia Europeana a alocat Romaniei 31,5 miliarde de euro prin politica de coeziune a UE pentru coeziunea economica, sociala și teritoriala, competitivitatea și tranziția verde și digitala a țarii in perioada 2021-2027. Romania va primi in total 31,5 miliarde euro din partea politicii de coeziune UE…