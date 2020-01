Ela Craciun a petrecut cu Mickey Mouse si personajele din Frozen la Disneyland. Cea mai frumoasa aniversare pentru fiica ei! Cele doua s-au cazat intr-unul din hotelurile tematice din incinta parcului si au avut parte zi de zi de experiente uimitoare, urcandu-se in atractii si petrecand alaturi de mascotele povestilor lui Walt Disney. „Cu Alesia am fost pentru prima data la Disneyland cand eram insarcinata cu ea, apoi, a doua oara, pe cand avea 4 ani. Era prea mica pentru a-si mai aminti ceva de atunci, asa ca acum am decis ca cel mai frumos cadou pentru ea este sa mergem doar noi doua in acest…