- Francezul Guy Savoy a fost desemnat inca o data cel mai bun maestru bucatar din lume, au anuntat joi reprezentantii agregatorului gastronomic La Liste, clasamentul celor mai bune 1.000 de restaurante de pe planeta, care dezvaluie de asemenea un progres important al bucatarilor nordici in palmaresul…

- Exporturile de grau ale Uniunii Europene ar putea depasi pragul de 11 milioane de tone pana la finele acestei luni, sustine Nathan Cordier, analist la firma de consultanta Agritel. Un astfel de volum ar fi cu 25% peste cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut si de asemenea cea mai ridicata…

- 2020 a fost cel mai cald an înregistrat vreodata în Asia, a anunțat marti ONU înainte de summitul COP26 dedicat climei, potrivit AFP și Channel News Asia, citate de Agerpres.În raportul sau anual privind starea climei în Asia, Organizatia Meteorologica Mondiala…

- Indonezia a redeschis joi insulele sale turistice pentru turisti din 19 tari, in contextul reducerii numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza dpa. Cele 19 tari sint Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Japonia, Coreea de Sud, Noua Zeelanda,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat numirea unui grup stiintific dedicat studierii originilor noilor agenti patogeni (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, SAGO), in cadrul caruia epidemiologul cubanez Maria Guzman alaturi de alti 25 de experti vor trebui sa continue…

- Grupul statelor puternic industrializate si emergente (G20) va organiza pe 12 octombrie, la Roma, o reuniune extraordinara pe tema crizei din Afganistan, anunta Mario Draghi, premierul Italiei, tara care detine in prezent Presedintia organizatiei. „Va fi un summit extraordinar al G20, pe 12 octombrie,…