- De mai bine de trei ani, Marian Claudiu Balan este de negasit, fosta lui soție și cei doi copii minori fiind acuzați de crima și ca i-au ascuns cadavrul. Profesorul de matematica și Anișoara au divorțat in urma cu ceva timp, proces la care a fost prezent și antrenorul de șah al fiului ei cel mare, Bogdan.

- Avem prima reacție a Ralucai Pastrama, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa ce s-a aflat ca divorțeaza din nou! Fosta soție a lui Pepe vorbește despre separarea de Ibrahim Ibru, barbatul cu care mai are o fetița de un an și jumatate. Ce a dus la destramarea casniciei și ce decizie a luat ea pentru…

- Amalia Nastase, in varsta de 47 de ani, a uimit pe toata lumea cand in urma cu ceva timp a slabit 30 de kilograme. Din pacate, fosta soție lui Ilie Nastase s-a ingrașat din nou, dar de data asta spune ca nu mai are timp pentru dieta și explica și motivul.Amalia Nastase susține ca s-a ocupat de silueta…

- Andrei Aradits divorța, anul trecut, de cea cu care a fost casatorit mai bine de 17 ani și care i-a daruit un fiu. Iata cum se descursca actorul in rolul de tata singur, dupa ce fosta soție a plecat in India!

- Catalin Bordea și Livia, fosta lui soție, au ajuns la divorț dupa o poveste de iubire care s-a intins pe durata a mai bine de un deceniu. Ulterior, s-a aflat și vestea care i-a dat viața peste cap: a fost inșelat de fosta nevasta cu Spike, prietenul lui, potrivit click.ro. Comediantul susține faptul…

- Camila Homs (27 de ani), fosta soție a campionului mondial Rodrigo de Paul (29), se iubește acum cu alt fotbalist, Jose Sosa, tot argentinian, dar cu aproape 11 ani mai in varsta (38). Dupa desparțirea de Rodrigo de Paul, dansatoarea Camila Homs și-a refacut viața. Noul ei iubit este tot fotbalist și…

- Dinu Maxer a trecut de la agonie la extaz in acest an, cand el și Deea au divorțat dupa 18 ani de relație. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cei doi artiști ne-au povestit ca la finalul acestei luni revin in Dubai, unde artistul iși va serba ziua de naștere. Cu o saptamana inainte,…

- Codin Maticiuc face orice pentru fericirea copiilor sai și se pare ca se descurca de minune in rolul de tata. Actorul nu uita nici de cea care i-a daruit doua fetițe și este atent și la Ana Pandeli. Ipostazele in care au fost surprinși cei doi de curand.