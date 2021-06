Ei-ichi Negishi, laureat al premiului Nobel pentru Chimie 2010, a murit VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Negishi a murit duminica, la Indianapolis, iar familia sa va repatria corpul in Japonia anul viitor, a precizat sursa citata. ”Lumea a pierdut un om mare si fermecator, pe cineva care a facut o diferenta in viata oamenilor atat ca om de stiinta, cat si ca fiinta", a spus presedintele Purdue, Mitch Daniels.…

- Maine, 25 mai, se va implini un an de la unul dintre cele mai mari scandaluri aparute in Statele Unite ale Americii (SUA) in ultimele decenii. Este vorba despre uciderea lui George Floyd, un barbat in varsta de 46 de ani, afro-american. Reținut de poliție, dupa ce a fost reclamat pentru ca ar fi folosit…

- Șeful Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei, Serghei Narișkin, intr-un interviu acordat jurnalistului BBC Steve Rosenberg, a declarat ca Statele Unite incearca sa conduca lumea, iar Rusia iși apara interesele naționale, inclusiv atunci cand apara adevarul despre evenimentele din cel de-al…

- Un fost membru al Beretelor Verzi, Fortele Speciale ale Armatei SUA, care a recunoscut ca a divulgat Rusiei secrete militare americane a fost condamnat vineri la peste cincisprezece ani de inchisoare, a anuntat Departamentul de Justitie (DoJ), noteaza AFP. Peter Debbins, 46 de ani, a pledat vinovat…

- Timp de decenii, Zebulon Simentov a refuzat sa paraseasca Afganistanul. Nascut in anii 1950, incapatanarea sa l-a facut sa treaca printr-o invazie sovietica, un razboi civil sangeros, domnia brutala a talibanilor si ocupatia fortelor conduse de Statele Unite. Acum, insa, retragerea NATO si revenirea…

- O noua versiune de la Warner Bros. a filmului ''Mortal Kombat'', care debuteaza vineri in cinematografele din Statele Unite si pe platforma de streaming HBO Max, isi propune sa descrie mai bine decat celelalte doua spinoff-uri cinematografice din anii '90 violenta extrema din…

- Potrivit unui raport intocmit in cadrul Conferintei ONU pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD), desi economia globala ar putea inregistra o crestere cu 4,7% anul acesta, va inregistra totusi un minus de 10.000 de miliarde de dolari, ceea ce inseamna aproximativ de doua ori PIB-ul Japoniei, comparativ…