- Echipa de handbal masculin HCDS Constanta a remizat marti, pe teren propriu, cu formatia portugheza Sporting CP Lisabona, scor 27-27 (14-16), in prima mansa din turul secund al EHF European League, anunța news.ro.Mansa retur va avea loc peste o saptamana, iar castigatoarea din dubla mansa…

- HC Dobrogea Sud Constanta o va intalni pe Sporting Lisabona, iar AHC Potaissa Turda o va infrunta pe Fenix Toulouse HB in turul al doilea preliminar al competitiei masculine de handbal EHF European League, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la Viena. Ambele echipe romanesti vor…

- Dobrogea Sud va intalni formația portugheza Sporting Lisabona, iar Potaissa ii va avea ca adversari pe francezii de la Fenix Toulouse Tragerea la sorți a partidelor din turul 2 preliminar al European League nu a fost prea darnica pentru echipele din Romania. Potaissa Turda și Dobrogea Sud Constanța…

- Echipele de handbal masculin Potaissa Turda si HCDS Constanta si-au aflat marti adversarele din turul secund al EHF European League, in urma tragerii la sortii de la Viena, potrivit news.ro.Potrivit tragerii la sorti, Potaissa Turda va juca in compania echipei franceze Fenix Toulouse, iar HCDS Constanta…

- Echipa de handbal masculin HCDS Constanta s-a calificat, duminica, in deplasare, in turul secund al EHF European League, dupa ce a invins formatia rusa HC Victor Stavropol, scor 28-27 (13-11), si in mansa retur din primul tur al competitiei. Principalii marcatori pentru HCDS Constanta au fost Rocha…

- Echipa de handbal masculin Potaissa Turda s-a calificat sambata, in deplasare, in turul secund al EHF European League (fosta Cupa EHF), dupa ce a invins formatia croata HRK Gorica, scor 32-27 (18-11), in mansa retur din turul I al competitiei. In tur, HRK Gorica s-a impus la Turda cu scorul de 26-24…

- Echipa de handbal masculin Potaissa Turda s-a calificat sambata, in deplasare, in turul secund al EHF European League (fosta Cupa EHF), dupa ce a invins formatia croata HRK Gorica, scor 32-27 (18-11), in mansa retur din turul I al competitiei, informeaza News.ro.Principalii marcatori pentru…

- Vicecampioana Romaniei are șanse mici de calificare in turul 2 al European League dupa ce a cedat 24-26 in fața croaților de la HRK Gorica. Dobrogea Sud Constanța a facut scor cu rușii de la HC Victor Stavropol, 26-18 Dupa 6 luni de pauza totala, handbalul a revenit și in Romania. Potaissa Turda și…