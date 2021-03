Stiri pe aceeasi tema

- Situație dificila intampinata de Minaur Baia Mare. Formația baimareana a fost invinsa in prima manșa a sferturilor de finala a EHF European League. Adversara s-a impus la o diferența de 5 goluri. Scorul final fiind: Minaur Baia Mare 22 – Famagusta 27. Unul dintre cei mai importanți jucatori ai echipei…

- Situatie unica in Europa pentru echipele romanesti angrenate in Liga Campionilor si European League la handbal feminin. Patru echipe vor juca in sferturi in confruntari directe, astfel ca, indiferent de rezultate, Romania va avea reprezentare in Turneul Final4 al Ligii Campionilor si in cel al European…

- HC Dunarea Braila s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei feminine de handbal EHF European League, dupa ce a invins echipa rusa Kuban Krasnodar, cu scorul de 36-32 (17-13), sambata, pe teren propriu, intr-un meci decisiv din Grupa D. Dunarea, care era obligata sa castige pentru a merge…

- Doar trei meciuri am mai ramas de disputat din Grupa C a EHF European League, iar principalele favorite la calificare sunt CS Minaur și Astrahanocka Astrahan. Echipa din Rusia mai are un singur meci de jucat, pe teren propriu, cu Storhamar și nu are voie sa piarda pentru a merge mai departe. Storhamar…

- Echipa feminina de handbal CS Minaur Baia Mare a reusit o victorie extrem de importanta, scor 40-27 (19-11), in partida cu Storhamar Handball Elite (Norvegia), disputata pe teren propriu, in Grupa C a EHF European League, luand astfel o optiune serioasa pentru calificarea in sferturile de finala ale…

