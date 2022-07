Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Generala pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt, entitatea responsabila pentru achizitiile strategice de grau in numele statului egiptean, a cumparat o cantitate de 815.000 de tone de grau la licitatia care a avut loc miercuri, aceasta fiind cea mai mare cantitate cumparata de statul egiptean…

- Rata anuala a inflatiei in Spania a depasit 10% in iunie, pentru prima data din aprilie 1985, pe fondul majorarii preturilor energiei, arata datele preliminare publicate miercuri de Institutul de Statistica (INE), transmite Reuters. Inflatia a urcat de la 8,7% in mai la 10,2% in iunie, in timp ce analistii…

- Liderii Germaniei, Frantei si Italiei sunt asteptati joi la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina, in timp ce aceasta lupta sa reziste unui atac necrutator din partea Rusiei, transmite Reuters. Organizarea vizitei cancelarului german Olaf Scholz, a presedintelui francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului…

- Marea Britanie a anunțat, vineri, ca impus cel mai recent pachet de sancțiuni impotriva Rusiei din cauza invaziei Ucrainei, vizand rețeaua financiara a președintelui Putin, inclusiv pe fosta soție și verii acestuia, transmite Reuters. ”Vom continua cu sancțiuni impotriva tuturor celor care ajuta și…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat joi ca nu va mai putea exporta gaze prin gazoductul Yamal-Europa, via Polonia, dupa ce Moscova a impus sancțiuni impotriva firmei care deține secțiunea poloneza a conductei, scrie Reuters, potrivit Economedia . „A fost implementata o interdicție a tranzacțiilor și plaților…

- Turcia nu susține planurile Washingtonului de a crea forțe speciale de desfașurare a NATO in regiunea Marii Negre, a informat luni ziarul Hurriyet, citandu-l pe ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar. Ziarul subliniaza ca propunerea de a crea astfel de forțe in regiunea Marii Negre pentru a limita…

- Ministrii apararii din tari riverane Marii Negre au discutat despre razboiul din Ucraina, minele care plutesc in deriva si securitatea regionala, intr-o videoconferinta organizata joi, a declarat Ministerul turc al Apararii intr-un comunicat, citat de Reuters. Cu aceasta ocazie, ministrii care au participat…