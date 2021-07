Stiri pe aceeasi tema

- Nava Ever Given, sechestrata de Egipt dupa ce a blocat Canalul Suez timp de aproape o saptamâna, va fi eliberata miercuri ca urmare a unei înțelegeri între proprietarii cargobotului și asiguratorii sai, a anunțat Autoritatea Canalului Suez (SCA), citata de Deutsche Welle.Autoritatea…

- Proprietarii Ever Given au ajuns la un acord de principiu cu Autoritatea Canalului Suez (ACS) pentru eliberarea vasului de transport marfa, au transmis asiguratorii navei. Masiva nava a provocat o criza in transportul maritim de marfa la sfirșitul lunii martie, cind s-a blocat in Canalul Suez, blocind…

- Negocierile cu privire la despagubiri cu proprietarul japonez al navei ''Ever Given'', care in luna martie a blocat timp de sase zile Canalul Suez, sunt "intr-un punct mort", a declarat joi pentru AFP seful Autoritatii Canalului Suez, amiralul Ossama Rabie. La finele lunii martie, nava ''Ever…

- Autoritatea Canalului Suez si-a redus, la 550 milioane de dolari, valoarea despagubirilor pe care le solicita de la proprietarul japonez al navei ''Ever Given'', care in luna martie a blocat timp de sase zile Canalul Suez, informeaza AFP.

- La aproape doua luni de la incidentul in care nava „Ever Given” a blocat intreg traficul pe Canalul Suez, autoritatile egiptene care au delocat vasul au decis sa-si injumatateasca pretentiile cerand despagubiri de numai 550 milioane de euro.

- Mohammad Aisha, marinarul sirian care a ramas blocat pe o nava sechestrata in Canalul Suez timp de patru ani, a fost lasat sa plece din „inchisoarea sa plutitoare” și și-a revazut familia.

- Scandal in cazul navei care a blocat o saptamana canalul Suez. Egiptul a confiscat portcontainerul Ever Given si cere proprietarilor sa plateasca 900 de milioane de dolari drept despagubiri, relateaza The Guardian.

- Nava Ever Given, care a esuat si a blocat Canalul Suez , nu are voie sa plece pana cand proprietarii nu platesc compensatii de pana la un miliard de dolari, informeaza Business Insider . Autoritațile egiptene au spus ca nu vor elibera nava Ever Given, care a ramas blocata in Canalul Suez timp de aproape…